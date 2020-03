Opération de sécurisation à Touba et Mbacké : 60 individus neutralisés par la police

La police est aux trousses des délinquants dans les villes de Touba et de Mbacké, où une opération de sécurisation a été déroulée sans incident dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Un impressionnant dispositif, composé de 06 patrouilles et 15 check-point, a été déployé au niveau des secteurs criminogènes pour assainir ces localités.



Le coup d’envoi a été lancé à Mbacké. Selon des informations de « SourceA », les limiers n’ont pas chômé lors de cette opération de grande envergure. Pour cause, les flics ont capturé 60 personnes dont 38 pour vérification d’identité, 05 pour ivresse publique et manifeste, 01 pour violence et voie de fait, 04 pour vagabondage, 02 pour jeux de hasard sur la voie publique, 03 pour conduite sans permis de conduire et 04 pour nécessité d’enquête.



Les policiers ont saisi aussi 149 pièces, mis en fourrière 08 véhicules et immobilisé 06 motos pour diverses infractions routières.

