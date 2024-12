Opération de sécurisation de la Gendarmerie : 24 arrestations et saisie d'armes blanches à Dakar

La légion de Gendarmerie de Dakar a mené une opération de sécurisation dans plusieurs localités. Elle s’inscrit dans le cadre de la protection des personnes et des biens. Les éléments des compagnies de Rufisque et de Keur Massar, renforcées par la Légion de Gendarmerie et d'intervention (LGI), ont mené dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024, des opérations qui ont permis l’immobilisation de 42 motos et de 27 véhicules, pour diverses infractions, renseigne "L'As".



Les pandores ont également interpellé 24 individus et saisi un arsenal d’armes blanches composé de coupe-coupe, couteaux, marteaux, etc. Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale assure que ces opérations vont se poursuivre sur tout le territoire national, pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité des populations.

