Opération secrète ratée à Gaza: la rare mise en garde de l'armée israélienne

Le censeur de l’armée israélienne adresse une mise en garde à l’attention des médias et du public. « Toute information, aussi inoffensive qu’elle puisse paraître à celui qui la diffuserait, peut mettre en danger des vies et menacer la sécurité de l’Etat » explique-t-il dans un communiqué.



Les autorités israéliennes pointent ainsi du doigt les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, qui ont diffusé ce 22 novembre les photos de huit personnes, dont deux femmes, qui auraient participé à une opération secrète. En plus de ces portraits, des photos d’un minibus et d’un camion utilisé par l’armée israélienne ont également été diffusées.

Trois guerres depuis 2008



Sans préciser si le matériel publié par le Hamas, le mouvement qui contrôle Gaza, est vrai ou faux, le censeur de l'armée israélienne demande que cesse autant que possible la diffusion de ces images.

Cette opération de renseignements, semble-t-il menée dans la bande de Gaza, le 11 novembre dernier, aurait bien pu causer un nouveau conflit dans l’enclave palestinienne. Israël et le Hamas, soutenus par ses alliés, se sont livré trois guerres depuis 2008.



rfi.fr