Opérations 2024 : Les Douanes sénégalaises détruisent une importante quantité de stupéfiants Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

Les services des Douanes sénégalaises vont procéder, ce mercredi, à l’incinération d’une quantité significative de cocaïne saisie lors d’opérations menées en 2024. Cette destruction se fera par four à haute température dans les installations de Sococim Industries, une cimenterie située à Rufisque, dans la région de Dakar. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et vise à détruire de manière sûre et irréversible ces substances illicites. La cérémonie d’incinération se déroulera sous la supervision des autorités compétentes, notamment le gouverneur de la région de Dakar, le directeur des Opérations douanières et des représentants des différents services impliqués dans la régulation et la sécurisation du territoire. Selon un communiqué officiel des services douaniers relayé par la RTS, cette opération vise non seulement à éliminer les stupéfiants saisis mais également à envoyer un signal fort aux réseaux de trafiquants sur la détermination des autorités à enrayer le commerce illégal de drogues. La destruction des substances se fera selon des procédures strictes pour éviter tout impact environnemental négatif. Le Sénégal, en tant que pays de transit et de destination de certains flux de drogues, intensifie ses efforts pour lutter contre le trafic de stupéfiants, notamment à travers des saisies régulières, des coopérations internationales et le renforcement des moyens opérationnels des forces de sécurité. L’incinération de cette quantité importante de cocaïne marque une nouvelle étape dans l’engagement des autorités à réduire la présence de drogues illicites sur le territoire national et à garantir la sécurité des populations.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79273-oprations-2024...

Accueil Envoyer à un ami Partager