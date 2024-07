Opérations de déguerpissement à Rufisque : Les marchands tabliers fustigent la démarche des autorités

Les commerçants tabliers et marchands ambulants de Rufisque, montent au créneau face aux opérations de désencombrement de la voie publique, menées par les autorités administratives. Réunis en collectif, ils ont dénoncé les actions du préfet et du maire, les accusant de ne pas avoir respecté leur promesse d'organisation et d'avoir porté atteinte à leur dignité. Lors d'un point de presse, ces commerçants, portant des brassards rouges, ont vivement critiqué la démarche des autorités locales.



Ecoutons leur porte-parole au micro de Birame Khary Ndaw.