Opérations techniques de désinfection et de désinsectisation des lieux et bâtiments publics, les marchés et domiciles.... à Rufisque

Opérations techniques de désinfection et de désinsectisation des lieux et bâtiments publics, les marchés et domiciles ayant hébergé des cas de Covid dans le département de Rufisque.



Ce vendredi 28 août 2020, à la place mythique de Sangalcam « Malick Ba » , le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Monsieur Oumar Gueye , a procédé au lancement des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation des lieux et bâtiments publics, les marchés, les mosquées, et domiciles ayant hébergé des cas de Covid 19.



En présence du sous préfet de l’arrondissement de Bambilor Marcel Mbaye Thiaw,du colonel Maodo Malick Diop chef du service national de l’hygiène, les chefs de village, des jeunes entre autres responsables, le ministre Oumar Gueye, maire de Sangalcam, a ,dans son allocution, fait savoir que, « cette activité fait suite à la cérémonie de réception, par son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, d’un important matériel destiné au service national de l’hygiène, impliqué dans la lutte contre le coronavirus ».



Ce matériel, réceptionné par le Président de la République Macky Sall est composé de 45 véhicules pick up équipés de Thermonébulisateurs, de pulvérisateurs, d’appareils doubles,d’atomiseurs et de kits d’analyse de la portabilité de l’eau , pour un montant de 3,2 milliards F CFA. Il va permettre, d’intensifier la lutte anti vectorielle et de désinfection à grande échelle,(les lieux et bâtiments publics, les mosquées, les marchés,les maisons ayant hébergé des cas de Covid entre autres endroits où le Virus pourrait se trouver ),a soutenu le ministre.



Oumar GUEYE a saisi cette opportunité pour remercier et féliciter, au nom du Président de la République Macky Sall, le programme USAID-Santé pour son appui en direction du service national de l’hygiène, pour un montant d’un million 900 mille, par sous brigade.



Il a également félicité le ministre de la Santé et de l’action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, pour tous les efforts entrepris dans ce sens dés l’annonce du premier cas de Covid au Sénégal, en droite ligne avec les instructions du Président de la République Macky Sall.



En effet, dixit le ministre, le lancement de ces opérations techniques de désinfection et de désinsectisation des lieux et services publics, les marchés, les domiciles ayant hébergé des cas de Covid , va faciliter l’intervention des collectivités territoriales. Ces dernières ont des compétences en matière de mise en œuvre de mesures d’hygiène et de prévention.



En marge de cette activité, le ministre Oumar Gueye a exhorté les jeunes en particulier ceux de Sangalcam à s’investir dans la sensibilisation pour le respect strict des gestes barrières et particulièrement le port de masque.En autre, Il leur a également demandé de renforcer les initiatives communautaires pour une résilience par les territoires.













