Options stratégiques pour les entreprises parapubliques: Le Président Sall exige leur validation par ses soins, avant toute mise en œuvre

En conseil des ministres, le dossier sur la recapitalisation de la société africaine de raffinage a été évoqué par le président Sall.



En effet, informe le communiqué issu de la rencontre hebdomadaire du Gouvernement, sur la problématique du renforcement de la supervision de l’État sur les secteurs stratégiques et les entreprises du secteur parapublic, le Président de la République a invité le Gouvernement, à consolider le maintien, la viabilité (technique, industrielle et financière), ainsi que la pérennité de la Société Africaine de Raffinage (SAR) pour garantir notre souveraineté stratégique dans le sous-secteur des hydrocarbures.



Dans un cadre général, selon la même source, le Chef de l’Etat a rappelé aux membres du Gouvernement que pour toute entreprise du secteur parapublic, la validation par ses soins, des options stratégiques projetées, est un impératif, avant la mise en œuvre d’une décision quelconque.



Enfin, le Président de la République a fait savoir que les Présidents de Conseil d’Administration et les représentants de l’État dans lesdits conseils, doivent toujours avoir un mandat validé des tutelles (technique et financière) à travers les pré conseils planifiés et présidés systématiquement par les ministres de tutelle technique.



