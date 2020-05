Ordinateur lent : causes et solutions

Trop de programmes au démarrage



Les programmes récemment téléchargés tentent de se faufiler dans le Menu de démarrage. Si vous ne décochez pas la case adéquate, vous pourriez avoir des dizaines de programmes inutiles prêts à fonctionner dès le démarrage de votre ordinateur. 90% des programmes souhaitent se lancer au démarrage du PC, ce qui peut entraîner une durée de démarrage de cinq à dix minutes.



Certains programmes, tels que les logiciels antivirus et pare-feu, doivent pouvoir être lancés dès le démarrage, mais d’autres, tels que iTunes ou Microsoft Office par exemple, peuvent rester fermés jusqu’à ce que vous ayez réellement besoin d’y accéder.

Sur le PC, allez dans Gestionnaire de tâches > Onglet Démarrage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les programmes à supprimer du démarrage et sélectionnez Désactiver.





Le disque dur est en panne



Les disques durs sont constitués de pièces mobiles qui tournent des milliers de fois par jour et qui finissent par s’user. Après quelques années d'utilisation quotidienne, un disque dur peut tomber en panne.

Dans Windows > Propriétés > Outils, cliquez sur Vérifier maintenant. Vous pouvez sélectionner Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux, ce qui empêchera votre ordinateur d’accéder aux zones défectueuses du disque dur (la durée de l’analyse peut prendre plusieurs heures).







Le disque dur est plein



Si le disque dur est trop plein, il n’y a plus d’espace pour enregistrer les fichiers temporaires nécessaires aux programmes et au système d’exploitation. Les programmes, les mises à jour et les téléchargements, ainsi que les fichiers temporaires et les fichiers associés des programmes supprimés, occupent de l’espace sur le disque dur. Vous pouvez nettoyer votre ordinateur des fichiers inutiles des programmes inutilisés aux téléchargements obsolètes, des fichiers temporaires et des virus avec une application de nettoyage du pc gratuit.

Vous pourrez ainsi libérer une certaine quantité d’espace en vidant simplement votre corbeille. Vérifiez la situation de votre disque dur en sélectionnant Démarrer > Ordinateur et en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le disque dur principal (généralement C :), puis accédez à Propriétés. Voici davantage de conseils afin d’en savoir plus sur comment nettoyer son pc.



Votre navigateur web contient trop de modules



Les extensions de navigateur peuvent améliorer utilement votre expérience Web (comme un bloqueur de publicités par exemple), mais elles peuvent également être responsables du ralentissement de votre ordinateur en consommant toute la puissance de traitement. Toutes les extensions ne sont pas non plus égales. Certaines peuvent se proclamer bloqueurs de pop-ups, mais il peut s'agir en fait de logiciels publicitaires pouvant ralentir votre ordinateur en téléchargeant des annonces et en les affichant à chaque ouverture de votre navigateur. Faites attention à les désactiver.



