Ordre National des Experts du Sénégal : Saliou Dièye nouveau Président, et adoption de nouveaux textes

L’Assemblée Générale de l’Ordre National des experts du Sénégal- ONES s’est tenue ce mercredi 7 juillet 2021 à l’hôtel NGOR DIARAMA à 8:45 mn.

En cette occasion, l’ONES à rendu un vibrant hommage à la mémoire de feue Marie Delphine NDIAYE Présidente de l’exercice en cours décédée au cours du mois de février 2021.

Après avoir adopté les rapports d’activités et financier, l’Assemblée a procédé ainsi qu’il suit:

⁃ Adoption des nouveaux textes relatifs au Règlement Intérieur et au Code des devoirs professionnels;

⁃ Election du nouveau Président de l’ONES en la personne de Me Saliou DIEYE, Expert Fiscal;

⁃ Et le renouvellement du tiers sortant du Conseil de l’Ordre.

Les travaux ont été empreints de compassion pour les familles des confrères disparus, de convivialité entre experts et par de fortes et constructives perspectives pour l’avenir de la corporation.

La séance a été levée à 18:15 mn après le discours du nouveau Président.



