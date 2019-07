Ordre des avocats: Me Mbaye Guèye passe le témoin à Me Papa Leyti Ndiaye

Me Papa Leyti Ndiaye est désormais le nouveau bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. La passation de charges avec son prédécesseur, Me Mbaye Guèye, a eu lieu hier.



Pour rappel, le nouveau «patron » des avocats, a été élu jeudi 26 juillet 2018. Mais, comme l’indique les textes, il n’a pris fonction qu’un an après. Il a un mandat de trois ans non renouvelables.



Âgé aujourd’hui de 55 ans et 33 ans de carrière, Me Ndiaye a obtenu, à l’issue d’un vote, 181 voix contre 49 pour son suivant immédiat, Me Aly Fall.

