Organisation CAN 2023 : le Premier ministre Ivoirien, Patrick Achi rassure la CAF

« Soyez rassurés, parce que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis qui lui sont lancés », a déclaré le Premier ministre Patick Achi au cours d’une audience qu’il a accordée, ce mercredi 09 février 2022, à une délégation de la Confédération Africaine de Football (CAF).



La délégation de la CAF séjourne en Côte d’Ivoire depuis le 7 février 2022 , afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction des infrastructures. Le Chef de la délégation, Veron Mosengo-Omba, Secrétaire général de la CAF a exprimé toute sa satisfaction quant aux ouvrages réalisés par la Côte d’Ivoire. « Je vais être honnête avec vous Monsieur le Premier ministre, vous avez mis la barre très haut. Nous sommes très contents d'avoir ces ouvrages pour le football. C'est vraiment magnifique et je repars très satisfait car les choses avancent très bien », s'est réjoui Veron Mosengo-Omba.



Poursuivant, il n’a pas manqué de souligner que les stades qui sont en construction sont de véritables bijoux. « La CAN 2023 en Côte d’Ivoire sera la référence pour montrer comment organiser les compétitions dans notre continent », a indiqué le secrétaire général de la CAF.











