Organisation de Fan's Zone avec les Images de Canal + Sénégal : Un Signal d'illégalité selon la chaîne cryptée

Vouloir contourner la Loi vous expose souvent à la dureté de la répression. Des opérateurs commerciaux qui ont refusé jusqu'ici de se conformer à la Loi en obtenant selon les règles le droit d'exploiter des Fan's Zone avec le signal de la RTS, ont pensé trouvé le moyen de se faire du beurre en proposant à leur client d'utiliser le Signal de Canal +.



Une tentative de fraude découverte par la RTS et son mandataire, la société SD Consulting que Canal Plus prend également très au sérieux.



Après constat de cet état de fait, la Direction de Canal plus a degagé toute responsabilité et appelle à lui dénoncer toute tentative constaté de violer les droits de la RTS, seule détentrice du package FTA (Free to air).



Pour rappel, seuls les fan's zones autorisées par la RTS via son partenaire SD Consulting légales.



La Direction locale de Canal Plus Sénégal en est d'ailleurs très consciente de l'avis de son représentant à Dakar : "Nous n'avons pas le droit de donner nos images à des organisateurs de Fan's Zone. Les droits terrestres appartiennent exclusivement à la RTS.



Sébastien Punturello se veut même plus explicite en précisant à son homologue de la RTS Racine Talla, que "la diffusion même partielle des images de Canal Plus sera également considérée comme du piratage", dès lors que c'est la Rts qui a l'exclusivité sur le terrestre.



Canal n'exclut pas des procédures judiciaires des lors que le constat sera fait que "des Fan's Zone utilisent notre Signal" se veut claire sa Direction. Les "promoteurs" de Fan's Zone savent donc à quoi s'en tenir.



Pour le compte du territoire sénégalais, seule la RTS et son partenaire SD Consulting peuvent autoriser la mise en place et la commercialisation éventuelle de Fan's Zone...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Organisation-de-Fan-s-Zo...