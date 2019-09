Orientation des nouveaux bacheliers: la réaction des établissements privés sur la décision de l’Etat

Les établissements d’enseignement privés n’étaient pas disposés à accueillir cette année les bacheliers orientés par l’Etat. C’est ce qu’a fait savoir à la RFM, Dr Jean Marie Sene, président la Conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur (Cepes), en réaction à la décision jeudi du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne d’orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques.



« Celui qui n’est pas capable de payer (les factures) 2017-2018 et 2018-2019, comment peut-il prendre des engagements pour payer les frais scolaires des bacheliers de 2019-2020. Nous avons dit, non, il faut savoir faire un break, s’arrêter et évaluer. Car l’Etat n’a pas les moyens, il n’a qu’à trouver d’autres solutions. Cela ne nous cause aucun problème, car nous existons depuis 20 ans », assène M. Sène, par ailleurs, directeur général l'Ucao-Saint Michel.





