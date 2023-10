Ouagadougou : L’Uemoa évalue ses 20 ans de politique agricole? à partir de mardi prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué parvenu à la rédaction de lesoleil.sn, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) annonce la tenue d'un colloque international sous le thème « 20 ans de politique agricole de l'UEMOA: bilan et perspectives ». D'après la direction de la Communication de ladite Commission, l'événement se déroulera du 10 au 12 octobre 2023 à Ouagadougou. Il s'agira au cours de cette rencontre de faire le bilan de deux décennies de mise en œuvre de la Politique agricole de l'union (PAU) et de dresser les perspectives, rapporte la même source, qui précise précise les échanges porteront sur les agendas internationaux et sur les enjeux d'autosuffisance alimentaire et de développement des chaînes de valeur agricoles, dans un contexte marqué par des crises économique, sécuritaire, politique et climatique. A noter que la cérémonie d'ouverture du colloque aura lieu le mardi 10 octobre 2023 à 9 heures à l'hôtel Lancaster (ex LAICO) à Ouaga 2000. « Des spécialistes des questions agricoles issus des secteurs public et privé prendront part au colloque », lit-on dans ce document. Celui-ci relève que le secteur agricole est l'un des moteurs de l'économie des pays de l'Espace UEMOA. « Au cours de la décennie écoulée, il a contribué en moyenne pour 30% au PIB régional et a engendré autour de 20% des échanges commerciaux. Pour développer et promouvoir ce secteur, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union a adopté par acte additionnel N°003/2001/CCEG/UEMOA du 19 décembre 2001, la Politique Agricole de l'Union », detaille le communiqué.



Source : Source : https://lesoleil.sn/ouagadougou-luemoa-evalue-ses-...

