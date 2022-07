Oudalaye : le Khalife bénit Aliou Dembourou et ses collègues pour leur union Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 15:40 | | 0 commentaire(s)| La coalition BBY de Ranérou, sous la houlette de l’Honorable député Aliou Dembourou Sow, Amadou Diallo, président du conseil départemental de Ranérou Ferlo et Harouna Ba, coordinateur comité électoral du département de Ranérou, ont été reçus ce vendredi par le khalife de Oudalaye, Thierno Adama Diallo, qui a exprimé son soutien et son affection à leur endroit, mais surtout à l'endroit du Président Macky Sall. Il a bien salué également la manière dont les leaders ont fait front et uni leurs forces. A l'en croire, "cela ne fera que faciliter toutes leurs entreprises".



