Ouf de soulagement chez les exploitants forestiers : La bonne nouvelle du Colonel Mamadou Gaye et ses recommandations

C'est un ouf de soulagement chez les exploitants forestiers : une bonne nouvelle venue du service des Eaux et Forêts vient de tomber. Le Colonel Mamadou Gaye formule aussi de sages recommandations, pour diminuer drastiquement les feux de brousse…

L'inspecteur régional du service des Eaux et Forêts de Tambacounda, est revenu sur le prolongement de la période d'exploitation des ressources forestières. Un véritable ouf de soulagement pour les exploitants forestiers.



Initialement prévue pour le mois de mai, la date de clôture de la campagne est prolongée jusqu'au mois d'octobre.



Ci-après, le Colonel Mamadou Gaye apporte son éclairage, au micro de Moussa Oumar Guèye et Amadou Diédhiou, de Leral Tv Tambacounda.



