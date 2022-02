Ouganda - Poursuivi pour insulte au président Yoweri Museveni, un écrivain fuit le pays

L’écrivain Kakwenza Rukirabashaija, dont le procès pour insulte au président Yoweri Museveni et à son fils est prévu en mars, a fui l’Ouganda, où il s’estime menacé, et s’en est pris vertement à la justice de son pays. « Il a quitté l’Ouganda », a déclaré à l’AFP l’avocat Eron Kiiza à propos de M. Rukirabashaija, 33 ans. « Il m’a dit qu’il était au Rwanda » puis allait « en Europe », a-t-il ajouté, évoquant l’Allemagne.



Sur Twitter, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et l’une des cibles de l’écrivain critique du pouvoir, a toutefois affirmé que ce dernier n’était pas au Rwanda. Les relations entre Kampala et Kigali, longtemps tendues, se sont récemment réchauffées, avec notamment la réouverture de la frontière entre les deux pays. A l’étranger, M. Rukirabashaija souhaite, selon son avocat, faire soigner les blessures héritées de sa détention récente, au cours de laquelle il dit avoir été torturé. « Il craint d’être empoisonné », notamment après avoir reçu « des injections de substances inconnues pendant sa détention».



Arrêté le 28 décembre, Kakwenza Rukirabashaija a été inculpé le 11 janvier de «communication offensante» envers M. Museveni, au pouvoir depuis 1986, et envers le général Kainerugaba. Dans une série de publications sur Twitter, il avait notamment qualifié d’« obèse » et de « rouspéteur » ce dernier, que beaucoup voient comme le successeur de son père, âgé de 77 ans. (Le Monde avec AFP)



Source : https://www.impact.sn/Ouganda-Poursuivi-pour-insul...