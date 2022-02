Ouganda : la Première ministre assiste à un sommet de l’Union africaine au bord de la route (vidéo)

Elle était en route pour inspecter un projet gouvernemental lorsqu’elle a fait une halte sur la route pour s’adresser aux participants du Sommet mondial sur des personnes handicapées.



Des photos et vidéos partagées sur Twitter montrent deux mâts de drapeau de bureau montés juste derrière elle, dont l’un était tenu à la main par un assistant. On peut également la voir assise sur son bureau avec deux ordinateurs portables.



« Je me suis adressée au Sommet mondial virtuel sur le handicap et j’ai affirmé l’engagement de l’Ouganda en faveur de la cause des personnes handicapées », a-t-elle écrit en légende.