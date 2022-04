Oumar Guèye : "L'Etat a dégagé 70 milliards FCfa pour l'obtention d'intrants et de semences... Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 14:51 | | 0 commentaire(s)| Le Magal de Serigne Souhaïbou Mbacké a été célébré ce jeudi 07 avril 2022, dans la ville sainte de Touba. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement, a conduit une délégation gouvernementale pour représenter le président de la République Macky Sall. Dans son discours, le ministre soutient que, pour cet hivernage, l’Etat a dégagé un budget de 70 milliards FCfa, pour permettre aux producteurs d’avoir des semences et des intrants. En outre, dans le secteur de la santé, un nouvel hôpital sera construit à Touba, a-t-il annoncé.



