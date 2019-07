Oumar Guèye invite les maires à affronter les incohérences territoriales

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye a appelé les élus locaux à éviter les calculs politiques et à s’armer de courage pour mener à bien leur mission et conduire les communes vers une émergence future.



« Il faut que les maires aient du courage de corriger les incohérences enregistrées dans la mise en œuvre de la seconde phase de l’acte III de la décentralisation. Les maires doivent se départir de tout calcul d politique pour résoudre les incohérences territoriales constatées dans les communes », a indiqué M. Guèye, hier à Fatick.









L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos