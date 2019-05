Oumar Ndiaye, sous-préfet de Pikine: "Le propriétaire du Pitbull sera déféré au parquet..."

L'agression d'un Pitbull sur l'enfant talibé à Pikine Icotaf, ne restera pas impunie. Oumar Ndiaye, le sous-préfet de ladite localité, laisse entendre que les autorités administratives et judiciaires ne ménageront aucun effort pour que justice soit faite sur cette affaire. De plus, l'administrateur civil affirme que le propriétaire de l'animal est en garde à vue et sera déféré au parquet aujourd'hui même, et termine en annonçant que de nouvelles mesures préventives seront prises sur l'élevage de ces races de chiens jugées dangereuses. Vidéo...