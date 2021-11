Ouro Abdoulaye Sow: Une localité de 500 ménages où le "Guedji" et le "kéthiakh" sont le quotidien Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 07:09 | | 0 commentaire(s)| Ouro Abdoulaye Sow ou Ado pour faire plus simple. Mais les conditions de vie ne sont pas simples. Un listing de l'étendue de leur misère fait frémir: routes impraticables, deux classes, un forage pour l'école, du "Guedji" et "Kéthiakh" comme sources d'alimentation, des femmes qui accouchent en charrettes, des mains sèches et dures comme de l'acier, entre autres désagréments. Ado qui compte cinq cents (500) ménages, réclame seulement de l'eau car le puits qui approvisionne les populations ne suffit plus, sans occulter les risques sanitaires. Cependant, ils vivent dignement leur calvaire. Attendant un salut de Macky Sall qui ne veut plus voir des "Tampi" dans le Fouta.



Accueil Envoyer à un ami Partager