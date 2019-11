Ousmane Faye, « Abdoulaye Daouda Diallo n’a pas le temps de polémiquer par presse interposée avec un bonimenteur qui invente des scandales pour exister politiquement »

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 14:20

A force de trop parler aux médias, sans une maitrise parfaite de ce que l’on dit, on finit toujours par céder le flanc. C’est ce qui est arrivé à Ousmane Sonko qui profitait de la tribune offerte dans le cadre du vote de la Loi de Finance Rectificative (LFR 2) à l’Assemblée Nationale, pour encore s’en prendre au Ministre des Finances mais aussi au régime du Président Macky Sall. Cette situation a fait sortir Ousmane Faye de ses gonds pour asséner ses vérités au leader de Pastef. « La manière dont il a été humilié par le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo révèle à suffisance, pour ceux qui en doutaient encore, que Ousmane Sonko n’est qu’un vulgaire individu qui n’hésite pas à inventer des histoires cousues de fil blanc juste pour exister politiquement. Mais désormais, il a été remis à sa véritable place qui est aujourd’hui d’aller apprendre les règles et les dispositions élémentaires du code fiscal, avant de faire face à des intellectuels chevronnés comme Abdoulaye Daouda Diallo », a réagi le leader de MWS.



Ousmane Faye n’est pas allé loin pour montrer à l’opinion que Sonko n’est qu’un trompeur et un menteur. En effet, profitant d’une émission à une radio qui l’a convié pour discuter de l’actualité politique, le patron de MWS a laissé entendre ceci : « Nous avons tous assisté et vu comment Abdoulaye Daouda Diallo a démontré, avec aisance, que le sieur Sonko ne maitrise pas trop ce qu’il avance. Parce que je ne comprends pas que, devant un lieu d’expression démocratique plurielle qu’est l’Assemblée Nationale, de surcroit dans le cadre d’un vote d’une LFR, lui Sonko ne puisse pas démontrer, avec des arguments solides, à l’opinion, le bien fondé de ses idées. Il est complètement passé à côté de ses explications tordues qu’il a essuyé des remontrances et des critiques du grand intellectuel qu’est le Ministre des Finances et du Budget qui ne l’a pas raté. Comme pour lui dire d’aller revoir ses cours d’abord avant de faire face au public pour le berner et lui faire croire à des choses qui n’existent que dans sa tête ». Ousmane Faye de poursuivre, « depuis qu’il est là, Sonko ne créé que des histoires à allure de scandale, mais ça, il le fait pour être adulé ou pour exister. Non, cette farce doit arrêter. Nous félicitons Abdoulaye Daouda Diallo qui vient de nous montrer la vraie personne de Sonko et le Sénégal tout entier lui en serait reconnaissant », se réjouit Ousmane Faye.





