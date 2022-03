Ousmane Faye, Leader de Manko Wattu Senegaal : «En 10 ans, Macky Sall a fait des réalisations exceptionnelles»

« Et aujourd'hui, malgré la Covid-19, nous avons un bon taux de croissance. Et partout dans le pays, ce sont des chantiers avec des autoroutes, des autoponts, des infrastructures sportives de dernière génération comme Dakar Aréna, le nouveau stade du Sénégal qui porte le nom du Président Abdoulaye Wade, le TER avec le lancement, tout dernièrement, par le Président Macky Sall, de la phase 2, jusqu’à l’aéroport Blaise Diagne, etc. »



« Jamais dans l’histoire, le Sénégal n’a reçu autant de financements des bailleurs de fonds et des investissements aussi importants, surtout sur le plan des infrastructures de dernière génération, sans oublier des importants travaux de désenclavement en cours, plus les autres réalisations. C’est ça la réalité, et c’est ça le Sénégal réel, en tout cas celui que nous vivons. », A soutenu Ousmane Faye



« Sur le plan politique, des avancées majeures ont été notées sous Macky Sall. Toutefois, tout n’est pas parfait. Tout n’est pas rose comme partout d’ailleurs dans le monde. Il faut que ces politiciens qui nous tympanisent, sachent qu’on ne transforme pas, du jour au lendemain, un pays en paradis », at-il ajouté.

Vox Populi