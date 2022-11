Ousmane Faye: «Sonko est un manipulateur, comment peut-on payer la TVA sur une transaction foncière ?"

Le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) s’inscrit totalement en faux face aux allégations prononcées par Ousmane Sonko. Le leader de Pastef fait croire, en effet, à l’opinion, à un deal perpétré sur le patrimoine de l’Etat et va jusqu’à insinuer une exonération qu’aurait signée l’ancien Ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo.



Ousmane Faye n’hésite pas à le brocarder et le traiter d’ignorant doublé d’un menteur pour un ancien inspecteur des impôts censé au moins savoir qu’on ne paie pas la TVA lors d’une transaction foncière.



Face à la presse ce jeudi 10 novembre, Ousmane Sonko n’'a pas manqué de parler de scandale qui concerne le patrimoine bâti de l’Etat, en faisant allusion à un décret accordant à une société dénommée AD, six titres fonciers faisant au total près de 5.000 M2.



Pour Ousmane Faye, «il est temps que les Sénégalais sachent, une bonne fois pour toutes, qu’avec Sonko, les Sénégalais ont affaire à un mythomane qui n’hésite jamais à invoquer le diable pour charger le pouvoir. En tant qu’ancien inspecteur des impôts, il ne maitrise pas les B.A BA du métier, allant jusqu’à fomenter des choses. Il est devenu un danger public et ne se gêne pas de proférer des mensonges qui frisent la dépression».



Le leader de MWS de lancer un appel en guise d’alerte afin de bien étudier la personne de Sonko qui, apparemment, n’a pas encore fini de nous montrer des facettes sur ses intentions de pyromane après ses nombreux appels à insurrectionnels sans succès.