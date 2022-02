Ousmane Ngom: "La disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de l'étranger" Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Février 2022 à 05:44 | | 0 commentaire(s)| L'ancien Ministre sous le règne du Pds, Me Ousmane Ngom a été déniché par Leral lors de l'inauguration du stade qui porte désormais le nom de son mentor. "C'est la plus grande infrastructure après les indépendances en signification et démarche symbolique. Et le grand homme qu'est me Abdoulaye Wade disait que la disponibilité de notre jeunesse a plus de valeur que les milliards de francs de l'étranger. Et cette jeunesse dont faisait partie Macky Sall est incontournable dans toutes les entreprises et a abouti à cela. Il faut rendre à Cesar ce qui est à Cesar. Abdoulaye Wade est panafricain avant d'être sénégalais", a encensé Me Ngom son mentor.



