Ousmane Ngom, leader de la Coalition Rebâtir ensemble le Sénégal: « Macky Sall détient les trois clés de la victoire »

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018

L’ancien ministre de l’Intérieur sous Wade, Me Ousmane Ngom, et président de la Coalition Rebâtir ensemble le Sénégal (Res), a fait une révélation lors de de son congrès extraordinaire de sa coalition qui a investi Macky Sall pour l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Selon Me Ngom, « nous avons le meilleur candidat. Mais pourquoi nous avons le meilleur candidat ? Parce que Macky Sall détient les trois clés de la victoire. Il est le seul à les détenir parmi tous les candidats déclarés.



La première clé de la victoire, c’est son bilan élogieux avec une mise en œuvre réussie du Pse reconnue au niveau national et international. La deuxième clé de la victoire c’est une vision d’avenir avec un plan stratégique pour notre pays jusqu’en 2035. Et la troisième clé de la victoire, c’et l’adhésion populaire à la personne du Président Macky Sall et à sa politique ».













