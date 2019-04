Ousmane Sène démissionne de Walf Fadjri

Un nouveau énième départ dans le groupe Walfadji. Selon des informations de Actusen.sn, le célèbre journaliste, animateur de l’émission ‘’Diné ak Diamono’’ sur Walf Tv et Fm, Ousmane Séne Directeur de l’information de la radio et de la télévision a démissionné vendredi dernier. Il était également le Directeur de l’information de la radio et de la télévision

Ainsi, joint au téléphone par Actusen.sn, l’un des anciens plus fidèles compagnons du Mollah de ‘’khar yalla’’ qui a été dans ladite boite depuis le début, a confirmé son départ au sein du groupe walfadjri.

«Oui, j’ai démissionné là-bas depuis le vendredi passé où j’avais déposé ma lettre pour aller vers d’autres expériences» a-t-il confirmé au bout du fil.

Même si, Ousmane Sène n’a pas voulu révéler sa nouvelle destination, notre source nous renseigne que, le démissionnaire va atterrir bientôt, à la radio de l’Université de Dakar où il sera aux commandes de l’UCAD Fm.

Actusen.sn



