Ousmane Sonko : « La prison de Rebeuss a été vendue à 8 milliards de FCFA » Lundi 28 Octobre 2024

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Le président du Pastef, Ousmane Sonko, a annoncé hier à Thiès le lancement de sa campagne électorale en vue des élections législatives prévues pour le 17 novembre prochain que « La prison de Rebeuss a été vendue à 8 milliards de FCFA par le régime de Macky Sall alors que la […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Le président du Pastef, Ousmane Sonko, a annoncé hier à Thiès le lancement de sa campagne électorale en vue des élections législatives prévues pour le 17 novembre prochain que « La prison de Rebeuss a été vendue à 8 milliards de FCFA par le régime de Macky Sall alors que la valeur est évaluée à plus de 40 milliards de FCFA minimum. Nous avons annulé la vente. La prison de Cap manuel a été aussi vendue. » En évoquant la mauvaise gestion et les détournements de fonds publics, il a déclaré que « plus de 1000 milliards de FCFA ont été retrouvés dans un seul compte ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/ousmane-sonko-la-prison-d...

