Ousmane Sonko: "Barthélemy DIaz et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays, que chaque patriote agressé et…soit vengé " Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 01:46

XALIMANEWS: La tête de liste de la Coalition Pastef et actuel Premier sans masque a déclaré la guerre à Barthélémy Dias tête de liste de la Coalition Samm Sa Kaddu. Selon Ousmane Sonko, la caravane de Barthélémy Diaz qu’il accuse d’avoir attaqué à plusieurs reprises son parti, ne doit plus sillonnée pour le reste de […] XALIMANEWS: La tête de liste de la Coalition Pastef et actuel Premier sans masque a déclaré la guerre à Barthélémy Dias tête de liste de la Coalition Samm Sa Kaddu. Selon Ousmane Sonko, la caravane de Barthélémy Diaz qu’il accuse d’avoir attaqué à plusieurs reprises son parti, ne doit plus sillonnée pour le reste de la campagne électorale en vue des législatives du 17 novembre 2024. «À tous les patriotes du pays, Barthélemy DIAZ et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays. Notre parti a été agressé à Dakar, à Koungheul, à Saint Louis, à Louga, à Mbacké….», a asséné Ousmane Sonko. Et de poursuivre: “Des plaintes ont été déposées, des preuves visuelles existent. À ce jour, zéro arrestation”. «Que chacune des agressions subie par PASTEF de leur part, depuis le début de la campagne, que chaque patriote qu’ils ont agressé et blessé, soit proportionnellement vengé. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte », a-t-il lancé



Source : https://www.xalimasn.com/ousmane-sonko-barthelemy-...

