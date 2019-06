Ousmane Sonko: « Macky Sall doit avoir le courage de faire face au peuple et de reconnaître son erreur » Ousmane Sonko s’en est fait une religion, le seul et unique responsable dans le scandale de 10 milliards de dollars révélé par la BBC, est le Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 18:37 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse ce jeudi, le leader de Pastef a soutenu que les choses sont claires dans cette affaire. Pour lui, le chef de l’Etat est coupable de haute trahison dans l’affaire Petro Tim, pour avoir signé les décrets d’application qui ont octroyé les blocs de Kayar et de ST Louis, à Timis Corporation, malgré le rapport de l’Ige.



Aussi, Ousmane Sonko demande-t-il au président de la République « pour une fois, d’être un homme courageux. De faire face au peuple et de reconnaître son erreur » dans cette affaire.

Pour Ousmane Sonko, « Macky Sall et son ministre de l’Energie de l’époque, Aly Ngouille Ndiaye, ont pris la responsabilité d’engager le Sénégal dans cette affaire ».



Déplorant que le ministre de l’Energie détienne « trop de pouvoirs », Ousmane Sonko a également révélé que « Petrosen encaisse régulièrement des centaines de millions au titre des bonus d’entrée issus des contrats signés avec des compagnies étrangères », avant d’exiger, « qu’on nous dise où va cet argent ? ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos