Ousmane Sonko à Gana Guèye: " On doit tous le soutenir sans distinction de religion" Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 11:57 | | 0 commentaire(s)| Ousmane Sonko apporte son soutien à l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye, qui a refusé de jouer sous les couleurs LGBT. A en croire le leader du Pastef, les Français ne nous respectent pas. " Ils interdisent la polygamie dans leur pays et veulent nous imposer l'homosexualité. Ils se croient plus valeureux que nous", cogne le maire de Ziguinchor, pour qui, le geste de Gana Guèye est courageux. "On doit tous le soutenir sans distinction de religion. Car pour parler des droits de l'homme, il faut d'abord respecter la conviction de chaque personne. On le félicite et l’encourage", a-t-il dit.



