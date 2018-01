Ousmane Sonko accuse : "L'affaire Petrotim, une cascade de forfaitures" (extraits "Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation" Flanqué de Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, les avocats Boucounta Cissé et Ibrahima Diawara, Ousmane Sonko, le leader de PASTEEF a tenu mardi après-midi, dans un hôtel de la place, la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé "Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation". En brandissant le dossier Petrotim, Ousmane Sonko a dénoncé la « corruption », la « concussion », et le « délit d’initié » autour de ces contrats, leral.net vous propose des extraits de ce livre qui défraie la chronique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Janvier 2018





