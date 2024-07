Ousmane Sonko au devant de l’actualité sénégalaise et même, continentale : Aïda Mbodji survole le vécu d’un homme déterminé Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, la nouvelle opposition ne rate pas une de ses sorties pour tirer sur le Premier ministre, créant même une dualité entre Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye. Invité de Leral Tv, Aida Mbodji , la Directrice de la DER, dans un survol du vécu d’un homme déterminé, qui 12 ans durant, faisait face à un régime classé dictateur, explique pourquoi Ousmane Sonko est toujours au devant de l’actualité sénégalaise et même continentale, parce que cité même par Charles Blé Goudé de la Côte d’Ivoire. Extraits



