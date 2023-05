« Ousmane Sonko encore, une alcôve de nullité et d’inutilité », par Mouhamadou Lamine Massaly

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 18:55

Le loup est encore sorti du bois, tenaillé non pas par la faim cette fois, mais par une inquiétude morose, une peur bleue, quant à son avenir politico-judiciaire au Sénégal : Nul ne peut échapper à deux procès consécutifs (procès Adji Sarr et procès en appel pour diffamation.)



Ousmane Sonko est encore une alcôve de nullité et d’inutilité. Le nom du Président Macky Sall est leur argument. Cette infamie est politiquement suicidaire, car Macky a, à son actif, plus de revers que de performances.



Il fait dans la délation, la médisance, le dénigrement, la souillure, la méchanceté et le sadisme, portés par sa gueule sycophante qui l’amène à poser des actes politiques autodestructeurs. Ce n’est que la face visible de l’Iceberg.



Sonko est un politicien au sens non acceptable du terme, dont les convictions sont à géométrie variable. Il veut arriver à tout prix et il est prêt à tout pour cela. Sa stratégie, c’est d’inventer et créer du faux, en se disant qu’il réussira toujours à embarquer certains.



Sonko tient coûte que coûte à déstabiliser le pays. Il pense qu’il y parviendra, en faisant dans l’extrémisme et l’insolence. Or, on ne construit pas un avenir politique dans l’insolence et la calomnie. Ce n’est pas notre culture démocratique et il s’en rendra compte à ses dépens. Inchallah !



Il use de manipulation et en abuse sans retenue, sans scrupule, durant ses tenues populistes. Mais les Sénégalais ont fini par démasquer ce monsieur dont la carrière politique est semblable à une bulle ou un pétard mouillé. Il a certes eu le départ d’un lion, mais depuis l’affaire Adji Sarr, les Sénégalais l’ont remis à sa place de chat échaudé.



Les Sénégalais avertis et conscients, savent que l’homme Sonko use et abuse de la fourberie et de la conspiration pour façonner les esprits faibles, avec des contrevérités et de la désinformation. Sa haine manifeste et ses spéculations de mauvaise foi, n’ont d’égales que sa volonté pourrie et obsolète d’effacer son passé peu glorieux à la Direction des Impôts et Domaines, où il n’était qu’un simple subalterne, qui passait le plus clair de son temps à regarder des films pornographiques dans son bureau.



Le Parti Pastef est cerné de faucons, de conspirateurs, d’agitateurs et de trublions factieux. Le Pastef est donc un chaos !



Il a perdu la confiance des jeunes et son « Némmeku Tour » en est la parfaite illustration, où il n’était accueilli que par des enfants à l’école primaire.



La majorité présidentielle unie, ensemble, nous vaincrons.



Président Macky Sall pour toujours.



Mouhamadou Lamine Massaly



PCA DE L’ONFP



