Ousmane Sonko et ses partisans: Le réquisitoire salé de Kalifone

Kalifone n'a pas manqué sa sortie en traitant de tous les noms Ousmane Sonko et ses partisans du Pastef. A l'en croire, Ousmane Sonko n'a plus de repères et depuis que ses partisans, tapis derrière les claviers, ont été démasqués, ne valent plus rien aux yeux des populations qu'ils avaient trompées. "Sonko khamoul foumouy takhaw. Vous pouvez m'insultez, dire tout ce que vous voulez, moi, je m'attaque à votre père. S'il pense qu'il va diriger le pays, il se trompe. Il n'est là que pour ses propres intérêts. Il n'a appris que des menaces de morts, des intimidations, des insultes à ses partisans", a-t-il dit.



