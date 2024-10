Ousmane Sonko réclame une majorité écrasante, pour répondre aux besoins du Président Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Assemblée nationale/ Saliou Ndong Le chef de Pastef, Ousmane Sonko est revenu sur ses objectifs pour les élections législatives du 17 novembre prochain. Il veut remporter une majorité solide à l’Assemblée nationale et créer une Haute Cour de Justice pour juger les ministres ainsi que le président de la République. Ces propos ont […] Sénégal Atlanticactu/ Assemblée nationale/ Saliou Ndong Le chef de Pastef, Ousmane Sonko est revenu sur ses objectifs pour les élections législatives du 17 novembre prochain. Il veut remporter une majorité solide à l’Assemblée nationale et créer une Haute Cour de Justice pour juger les ministres ainsi que le président de la République. Ces propos ont été tenus par le leader du parti Pastef devant ses militants et le peuple sénégalais, en vue des prochaines élections législatives. Ousmane Sonko, chef de file du parti Pastef-Les Patriotes, a mobilisé mercredi ses militants, sympathisants, et tous les Sénégalais en préparation des élections législatives prévues le dimanche 17 novembre. Il a appelé à remporter une majorité écrasante afin de relever les défis urgents auxquels le pays est confronté. D’après M. Sonko, cette majorité permettrait au gouvernement de mettre en œuvre son programme sans obstacles, en particulier le plan Sénégal 2050, qui met l’accent sur la bonne gouvernance et la transparence.



Source : Source : https://atlanticactu.com/sonko-reclame-une-majorit...

Accueil Envoyer à un ami Partager