Ousmane Sonko snobe Mansour Faye et appelle Macky Sall à un débat télévisé Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Nouvelle sortie d’Ousmane Sonko. Le leader de Pastef s’en est, une fois de plus, pris à Mansour Faye. Dans cette vidéo, Ousmane Sonko rassure ses partisans et invite Macky Sall à un débat télévisé. XALIMANEWS : Nouvelle sortie d’Ousmane Sonko. Le leader de Pastef s’en est, une fois de plus, pris à Mansour Faye. Dans cette vidéo, Ousmane Sonko rassure ses partisans et invite Macky Sall à un débat télévisé.



Source : Source : https://xalimasn.com/ousmane-sonko-snobe-mansour-f...

Accueil Envoyer à un ami Partager