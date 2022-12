Ousmane Sonko sur le rapport de la cour des comptes «L’histoire m’a donné raison…» Les conclusions du Rapport de la Cour des comptes étaient prévisibles. C’est du moins l’intime conviction du leader de Pastef qui dit avoir déjà alerté. «J’étais le seul à avoir tiré la sonnette d’alarme lorsque le président Macky Sall avait invité toute la classe politique au palais de la République pour échanger sur les 1000 milliards prévus dans la riposte contre le covid 19. Mais, à l’époque l’on me taxé d’avoir une posture d’opposant alors que j’avais accepté de répondre à l’appel du chef de l’Etat en tant que citoyen sénégalais», a déclaré Ousmane Sonko sur une vidéo faisant le tour de la toile, lundi. Le Grand Panel

Poursuivant, le leader de Pastef/ Les patriotes explique que si les autorités avaient prêté un tout petit peu d’attention à ses mises en garde relatives à la bonne gestion de ces «Fonds force covid 19», tout aurait été différent.



«Parmi les manquements de la Cour des comptes, il y a un vice de procédure dans l’attribution des marchés, des dépenses sans lien avec le covid, l’absence de pièces justificatives. Toutes choses que j’avais évoquées à ma sortie d’audience. Pour dire simplement qu’aujourd’hui, l’histoire m’a donné raison. Parce que douma magoum xamonn naako magoum waxonn naak laa», ajoute le maire de Ziguinchor.



Avant de justifier la pertinence des trois dates retenues par l’opposition et la société civile pour que ce rapport ne soit pas un de plus dans les tiroirs du ministre de la justice.



«Il faut savoir, aujourd’hui, que ce Rapport de la Cour des comptes dépasse Ousmane Sonko,Yewwi askan wi ou encore la société civile. C’est l’affaire de toutes et de tous. L’affaire des partenaires financiers, celle des chefs d’entreprises sénégalais et de simples citoyens lambda qui, grâce à leur fibre patriotique, ont participé à réunir ces 1000 milliards destinés à lutter la pandémie. Malheureusement, au même moment des gens mal intentionnés, des délinquants à col blanc, des détourneurs de deniers publics, au premier rang duquel figure le ministère de la santé chargé de gérer cette pandémie, faisaient la bamboula avec l’argent pendant que des gens mouraient, d’autres perdaient leurs jobs», décrie Sonko.



Il lance, ainsi, un appel aux populations: «Macky Sall est le parrain de ces mille et un détournements, le seul responsable qui, au lieu de sévir, se contente de promouvoir les mis en cause. Il revient, donc, aux citoyens de prendre leur responsabilité face à l’histoire. C’es le moment de lancer un message àMacky Sall pendant une date républicaine pour exiger la lumière dans cette affaire et que ce Rapport de la Cour des Comptes



