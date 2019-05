Ousmane Sy: " La Police a toujours besoin de la population pour bien faire son travail"

Le Directeur général de la police, Ousmane Sy a magnifié la collaboration entre la population et la police dans le cadre de la sécurité du pays. " La police a toujours fait face à ceux qui ne suivent pas la loi et c'est dû en grande partie, au soutien de la population" a fait savoir M. Sy. Selon lui, la police est va continuer à " tendre la main " à la population et se "mettre à sa disposition pour que règne la paix ".

Le Directeur de la police présidait la passation de service entre le commissaire Babacar Badji , au poste depuis dix mois, et Bassirou Sarr, précédemment commissaire au commissariat de Diourbel.