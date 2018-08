Ousmane Tanor Dieng : "L’essentiel des mauvais comportements viennent de nous"

Le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng (mouvance présidentielle) a invité mardi, les hommes à s’imprégner du sermon de l’Imam de la mosquée Omarienne. Dans sa prêche, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Kébir (Tabaski) ce jour, l’Imam a lancé un appel aux musulmans particulièrement aux politiques à cultiver la paix.



«La paix est essentielle et elle n’a pas de prix dans la vie d’une Nation, a magnifié le leader du PS. C’est une excellente chose que le sermon de l’Imam soit consacré à la recherche de la paix et qu’un appel soit lancé essentiellement aux hommes politiques auxquels nous appartenons».



Il poursuit : « Comme vous le savez, nous allons vers une échéance importante qu’est la présidentielle de février 2019. Nous serons bientôt en précampagne puis en campagne après le scrutin. Tout cela doit se faire dans la paix. C’est-à-dire le respect et la tolérance envers les autres. Les injures et invectives doivent être bannies. Cet appel doit être entendu par les hommes politiques que nous sommes ».



Aussi a-t-il ajouté, « l’essentiel des mauvais comportements viennent des hommes que vous sommes. Et ça va de mal en pire. Le Sénégal est pays de paix, de téranga, de soutoura. C’est excellent que l’Imam ait insisté sur nos relations de cousinage, de voisinage, afin que nous cultivions la paix et la tolérance ».













Leral.net