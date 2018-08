Ousmane Tanor Dieng à l’opposition : « Nous ne boxons pas dans la même catégorie »

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng est confiant que Macky aura certainement un 2eme mandat. « A partir de maintenant, nos adversaires sauront que nous ne boxons pas dans la même catégorie. Nous avons un capitaine, c’est votre vision. Nous avons un capitaine et, c’est vous-même (Macky Sall).



Et, nous nous inscrivons résolument dans une dynamique de victoire assurée dès le premier tour», a décliné ce discours sous un ton humouristique, le secrétaire général du parti socialiste, lors de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage



Il soutient qu’il ne regrette pas de soutenir et d’accompagner Macky Sall, son candidat.



Thierno Malick Ndiaye