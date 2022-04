Oustaz Alioune Sall : « Face à la dérive de nos sociétés, revenons à la symbiose école formelle et daara...» Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Cela fait des décennies que nous essayons de construire une vraie complémentarité entre le monde de l’école publique et celui des daara. Pour faire face aux problèmes de notre temps et pour éviter les apories de la dérive de nos sociétés, Oustaz Alioune Sall entend revenir à cette symbiose. Retrouvez ses principales déclarations en marge d’une conférence religieuse à Gibraltar…Source : https://www.dakaractu.com/Oustaz-Alioune-Sall-Face...

Accueil Envoyer à un ami Partager