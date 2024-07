Oustaz Alioune Sall: «Pour un Sénégal meilleur, nous devons être en conformité avec l’Islam»

L’Association ALI IMRAN et son responsable moral, Oustaz Alioune Sall, ont organisé, ce mercredi, la grande Conférence annuelle Achoura sous le thème général : «La vie en société». Le président de ladite association, Salif Sow, revenant sur l’objet de la rencontre, a déclaré : « Comme à l’accoutumée, nous avons l’habitude d’organiser cette cérémonie qu’on appelle ‘’Yaw mal achoura’’, le lendemain de la Tamkharite ».



Dans son intervention, Oustaz Alioune Sall a montré comment vivre en société, comment nous unir pour un Sénégal meilleur et pour une prospérité dans ce pays. C’est sur ces entrefaites que le conférencier a indiqué que toutes les familles religieuses ont été conviées à cette conférence annuelle, parce que, dit-il, « si on veut vivre bien dans la société, aimons-nous les uns les autres, pour qu’on puisse davantage construire un Sénégal meilleur et davantage être en conformité avec ce que nous enseigne notre religion, l’Islam ».









Bes Bi