Outhmane Diagne et Papito Kara auditionnés au fond le 13 décembre

D'aprés "Libération", le coordonnateur de la plateforme Mafia Kacc Kacc Outhmane Diagne et Papito Kara seront entendus dans le fond le 13 décembre prochain, .



Il ont été arrêtés pour leur responsabilité supposée dans l’affaire des Unes détournées des journaux comme "Le Quotidien", "Sud Quotidien", "Dakar Times", "Le Soleil", "L’Observateur"…



Ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques, rappelle Senenews.



Pour Rsf, « le détournement des Unes des journaux sur les réseaux sociaux, constitue une technique de désinformation visant un large public ».