Ouverture AIBD: Les Présidents Bongo, Barrow présents à Dakar

Pour l'inauguration de l'Aéroport international Blaise Diagne aujourd'hui, "Njiitu reewmi" aura des "gann" (invités) de marque. Déjà, deux de ses pairs, les Présidents de la Gambie et de la Guinée-Bissau, Adama Barrow et José Mario Vaz, sont arrivés hier à Dakar. Ce matin, "Njiitu reewou Gabon", Ali Bongo, devrait rejoindre ses "naatango" à Dakar, suivi du Premier ministre de Sao Tomé, Patrice Trovoada.



Pourtant, la présence des chefs d'Etat pouvait être plus importante, si "Kor Marième"avait donné une suite favorable à toutes les demandes indirectes formulées par certains de ses pairs, de venir partager ces moments historiques avec le peuple sénégalais. Face à la lourdeur des charges liées à la présence de chefs d'Etat, le protocole n'a pas voulu lancer des invitations tous azimuts. Mais, de nombreuses délégations étrangères sont déjà arrivées. "Dal leen ak jaam !"