Ouverture à Dakar du 8e Salon des Energies renouvelables et de l'Environnement en Afrique
Jeudi 24 Avril 2025

La 8ème édition du Salon international des Energies renouvelables et de l’Environnement en Afrique (SIERA) s’est ouverte jeudi, à Dakar, sous le thème : ”Energies renouvelables et développement durable : résilience, inclusion et innovation en Afrique”, a constaté l’APS. Cet événement organisé par l’Agence nationale pour les Energies renouvelables (ANER) et Excaf-Events se tient du 24 au 26 avril 2025 au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la co-présidence des ministères de l’Energie, du Pétrole et des Mines (MEPM) et celle de l’Environnement et de la Transition écologique (METE). L’objectif de ce salon, selon ses organisateurs, est de mettre en exergue les changements opérés depuis l’installation des énergies renouvelables et leur impact sur le développement, tant sur le plan socio-économique qu’au niveau de la préservation de l’environnement. Il s’agit précisément d’évaluer au cours de ce salon, la contribution des stratégies de développement desdites énergies au développement durable des pays africains en général et du Sénégal en particulier. Le Salon vise également d’autres objectifs comme la promotion et le développement de l’Afrique, des énergies nouvelles et renouvelables, l’accroissement du potentiel d’exploitation et d’utilisation des énergies propres, le renforcement et la vulgarisation des mesures de préservation de l’environnement, le transfert de technologies adaptées au contexte africain , la promotion des investissements dans les différentes filières d’exploitation des énergies propres entre autres. Il se veut aussi un cadre propice de relations d’affaires entre les professionnels pour l’établissement d’accords de partenariat techniques, financiers ou commerciaux, la vulgarisation des programmes, projets et réalisations tant au plan national, régional qu’international et d’ échanges d’idées et d’informations entre professionnels, pouvoirs publics et organisations d’encadrement et de promotion. Plusieurs panels et conférences permettront aux participants d’échanger sur des thématiques transversales liées au sous-secteur de l’économie verte. Cette rencontre servira par ailleurs de plateforme d’échanges d’idées, d’initiatives et de technologies qui permettront d’avancer vers une exploitation efficiente et une gestion durable des énergies renouvelables.



