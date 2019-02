Ouverture de la campagne électorale ce dimanche: 21 jours pour convaincre

A partir de demain, le pays va vibrer au rythme de la campagne électorale pour la Présidentielle pendant 21 jours. Il n’y en aura que pour la politique. Les 5 candidats qui vont prendre part à cette élection, Macky Sall (coalition Benno bokk yaakaar), l’ancien premier ministre Idrissa Seck (coalition Idy 2019), Ousmane Sonko (Sonko Président), le Pr El Hadji Issa Sall (Pur) et me Madické Niang (Coalition Madické 2019), vont investir l’ensemble du territoire pour des opérations de charme dans le dessein de convaincre le maximum d’électeurs.



Macky Sall, candidat à sa propre succession, démarre sa campagne par un meeting à Mbacké (région de Diourbel). Il se rendra ensuite à Darou Mousty et à Thilmakha.

Quant a Idrissa Seck, il ouvre sa campagne par un meeting dans son fief politique, à Thiès.



Pour sa part, Ousmane Sonko sera à Dakar. Il organise une caravane plus un meeting sur le Boulevard General De Gaule.



De son côté, Me Madické Niang commence sa campagne, comme le chef de l’Etat sortant, par un meeting à Mbacké. Il se rendra également chez le khalife général des Mourides.



Pour ce qui concerne le candidat du Pur, El Hadji Issa Sall, il se rendra dans la banlieue dakaroise.











