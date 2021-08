Ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones à Paris : Le patronat sénégalais brille de par son expertise et sa présence

Dans la délégation sénégalaise, conduite par Monsieur Baidy Agne Président du Conseil National du Patronat, on note la présence de Mamadou Bocar Sy président de l’association professionnelle des banques et établissements financiers , de Monsieur Souleymane Niane président de l’association des assureurs du Sénégal , de Aime Séne, de Ousmane Diop , de Pae Madické Niang, de Patrick Brochet etc….. Bref, des entrepreneurs des entreprises des Bâtiments et travaux publics (Btp), du secteur maritime, de l’Industrie, du Numérique, de la Finance, de l’Assurance, du Tourisme, de l’Energie, de la Formation, Télé service.

On note aussi des acteurs du public, notamment la Société nationale d’électricité (Senelec), le Port autonome de Dakar (Pad) ont également signé leur présence à la rencontre. Et de sources autorisées, Lejecos a appris que les acteurs sénégalais, du public comme du privé, « ont tous manifesté leur intérêt à établir des partenariats d’affaires, développer leur marché dans l’espace francophone ».



Le Sénégal dont l’ambassadeur à Paris a été également présent hier, participe à plusieurs panels et est impliqué dans le volet maritime de la Rencontre des entrepreneurs francophones. Aussi, confie-t-on, le secteur privé sénégalais a contribué à l’organisation de l’événement qui ambitionne le développement de francophonie économique.



A en croire la source du Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), le Sénégal est force de proposition et porteur de dossiers dans le cadre de la francophonie économique. Le prochain rendez-vous dans le cadre de cette Rencontre des entrepreneurs francophone sera à Djerba dans deux mois, toujours dans une optique de structurer la francophonie économique

Bassirou MBAYE









Source : https://www.lejecos.com/Ouverture-de-la-rencontre-...

