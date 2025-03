Ouverture du procès pour ‘’complot contre la sûreté de l’Etat’’ en Tunisie Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | Agence Le procès pour ''complot contre la sûreté de l'Etat'' qui implique une quarantaine de personnes dont des figures politiques, des avocats, des militants, des journalistes, des dirigeants de médias, d'anciens hauts responsables sécuritaires, s'est ouvert ce mardi à Tunis. Les prévenus issus de divers courants politiques sont accusés, entre autres, de ''complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et adhésion à une organisation terroriste''. Parmi les principaux accusés dans cette affaire figurent : Jaouhar Ben Mbarek (membre du Front de salut national), Issam Chebbi (secrétaire général du Parti républicain), Abdelhamid Jelassi (ancien dirigeant du mouvement Ennahda), Ghazi Chaouachi (ancien ministre), Khayam Turki (ancien dirigeant du parti Ettakatol) et Ridha Belhaj (ancien chef du cabinet présidentiel de Béji Caïd Essebsi). Le 14 février 2023, le président Saïed, a accusé certains prévenus d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'Etat, les tenant, en outre, pour responsables de la pénurie des produits de base et de la flambée des prix en Tunisie.



Source : Source : https://atlanticactu.com/ouverture-du-proces-pour-...

